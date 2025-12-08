Международный турнир по пляжному сумо прошел в Москве

Международный турнир по пляжному сумо среди мужчин и женщин прошел в центре "Лето" в Москве. Его впервые включили в программу соревнований "Кубок Содружества", которые проходили с 4 декабря.

В них приняли участие более 200 спортсменов из Белоруссии, Монголии, Ирана, Индии, Армении и других стран. Фаворитами соревнований стали спортсмены сборной России – многократные победители чемпионатов мира и Европы в общекомандном зачете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.