07 декабря, 17:15

Спорт

Более 400 юных шахматистов собрались на арене "Динамо" в Филевском парке

В столице в четвертый раз проходит традиционный зимний шахматный турнир для детей "Московский спорт". В этом году соревнования впервые принимает волейбольная арена "Динамо" в районе Филевский парк.

В турнире участвуют более 400 юных шахматистов, среди которых есть дети младше 9 лет. В преддверии Нового года атмосфера на соревнованиях получилась особенно праздничной. Турнир организован департаментом спорта Москвы совместно со столичной Федерацией шахмат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

