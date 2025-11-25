Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 11:44

Спорт

Бывший чемпион UFC Джонс приобрел квартиру в Грозном

Фото: ТАСС/AP/David Becker

Американский боец и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс стал обладателем квартиры в столице Чечни – Грозном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на видео основателя реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Договорился, чтобы Джонсу дали квартиру в Чечне. Вот Джонс подписывает контракт", – заявил Аудиторе.

Боец является обладателем звания двукратного чемпиона UFC в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру, он одержал 28 побед и один проигрыш. Поражение бойцу присудили в результате дисквалификации. Джонс – самый молодой чемпион в тяжелом весе за всю историю UFC.

В конце июня этого года боец объявил о завершении карьеры, но спустя время вернулся в пул тестирования бойцов UFC. Джонс заявлял, что хочет стать участником турнира UFC, который планируется организовать в Белом доме.

Ранее сообщалось, что спортсмен Ислам Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он получил титул в полусреднем весе после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Махачев указал, что хотел бы провести защиту титула на турнире в Белом доме, который ожидается в 2026 году.

Читайте также


спорт

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика