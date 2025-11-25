Бывший чемпион UFC Джонс приобрел квартиру в Грозном

Фото: ТАСС/AP/David Becker

Американский боец и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс стал обладателем квартиры в столице Чечни – Грозном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на видео основателя реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Договорился, чтобы Джонсу дали квартиру в Чечне. Вот Джонс подписывает контракт", – заявил Аудиторе.

Боец является обладателем звания двукратного чемпиона UFC в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру, он одержал 28 побед и один проигрыш. Поражение бойцу присудили в результате дисквалификации. Джонс – самый молодой чемпион в тяжелом весе за всю историю UFC.

В конце июня этого года боец объявил о завершении карьеры, но спустя время вернулся в пул тестирования бойцов UFC. Джонс заявлял, что хочет стать участником турнира UFC, который планируется организовать в Белом доме.

Ранее сообщалось, что спортсмен Ислам Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он получил титул в полусреднем весе после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Махачев указал, что хотел бы провести защиту титула на турнире в Белом доме, который ожидается в 2026 году.