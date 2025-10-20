Боец Александр Емельяненко выписан из больницы в Москве

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, выступающий также в профессиональном боксе, выписан из больницы. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

По словам Шанхоева, Емельяненко на протяжении нескольких дней находился в медучреждении при МГУ, где ему делали процедуры. Менеджер спортсмена уточнил, что боец решал вопросы, связанные с неврологией.

"У него все в порядке", – уточнил менеджер спортсмена.

В начале марта Емельяненко рассказывал, что у него разошлись межпозвоночные диски. В результате этого у спортсмена образовалась грыжа, которая передавила спинной мозг. Именно поэтому у бойца отнялись ноги.

Врачи рекомендовали бойцу сделать операцию, после которой необходима будет реабилитация. Из-за этого Емельяненко был вынужден пропустить не только бой с блогером Артемом Тарасовым в Белоруссии, но и тренировки. По словам спортсмена, он не сможет выйти на арену в течение 10 месяцев.

Позже бойца прооперировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он заявил, что врачи вытащили грыжу.

В апреле Емельяненко начал курс реабилитации. Тогда же он сообщил, что его выписали из медицинского учреждения.

