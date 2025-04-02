Боец Александр Емельяненко заявил, что не определился с дальнейшей реабилитацией

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец Александр Емельяненко еще не определился с дальнейшей реабилитацией после операции. Его слова передает ТАСС.

При этом спортсмен подтвердил, что его выписали из медицинского учреждения.

О травме бойца стало известно в начале марта. Емельяненко рассказывал, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых образовалась грыжа и передавила спинной мозг, из-за чего у спортсмена отнялись ноги.

После этого врачи прооперировали спортсмена в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он рассказал, что во время хирургического вмешательства медики вытащили грыжу. Также Емельяненко уточнял, что не сможет выйти на арену в ближайшие 10 месяцев.

20 марта он начал курс реабилитации. Спортсмен указывал, что во время него он соблюдает "более строгий режим", чем в больнице.

