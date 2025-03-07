Бойца Александра Емельяненко прооперируют в НИИ Склифосовского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко прооперируют в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом спортсмен сообщил в беседе с ТАСС.

"Самочувствие отличное. Пока летел, онемели ноги. У меня же в шейном позвонке выскочила грыжа, передавило и пережало спинной нерв. Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу", – отметил он.

По словам Емельяненко, пока он передвигается в инвалидной коляске.

"Сейчас поеду в институт Склифосовского, будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты", – указал спортсмен.

5 марта боец сообщил, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых после вышла грыжа. Она передавила спинной мозг, в результате чего у Емельяненко отнялись ноги. Врачи посоветовали провести операцию, за которой последует долгая реабилитация.

Между тем нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин пропустит оставшиеся матчи сезона-2024/25 из-за травмы. По информации СМИ, у футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки колена.

