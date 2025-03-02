Мотогонщик получил перелом позвоночника после серьезной аварии на чемпионате России

Фото: телеграм-канал "СК "Мега-Лада" Тольятти"

В Уфе на четвертом этапе чемпионата России по мотогонкам на льду гонщик Игорь Кононов получил травму позвоночника после серьезной аварии. Об этом говорится в телеграм-канале тольяттинской команды "Мега-Лада".

"По предварительной информации после сегодняшнего серьезного падения у нашего спортсмена Игоря Кононова перелом позвоночника (в том месте, где была уже операция), а также проблемы с тазом", – рассказали в команде.

При это отмечается, что на данный момент степень тяжести травм Кононова неизвестна.

Ранее российская гимнастка Виктория Листунова, ставшая олимпийской чемпионкой в 2021 году в командном многоборье, порвала ахиллово сухожилие на тренировке.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По словам тренера спортсменки, 19-летняя Листунова выступала в простуженном состоянии 8 февраля на клубном чемпионате Италии в составе команды Ginnastica Riccione Academy, после чего гимнастка вернулась в Россию "в разобранном состоянии" и получила травму на тренировке.