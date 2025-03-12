Гольфист Тайгер Вудс сообщил, что перенес операцию

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Гольфист Тайгер Вудс перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Вудс рассказал, что получил травму на тренировке дома, и добавил, что хирургическое вмешательство было малоинвазивным.

"Сейчас я вернулся домой и планирую сосредоточиться на восстановлении и реабилитации", – написал гольфист.

Ранее СМИ сообщили, что российский фигурист Александр Галлямов получил перелом ноги. По данным журналистов, он заработал травму, когда попал в трещину на льду во время исполнения показательной программы на турнире на Байкале.

После этого Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, объявил, что дуэт возьмет небольшой перерыв от тренировок и выступлений. Решение, по словам спортсмена, было согласовано с тренерами.

Галлямов уточнил, что он выступал с травмой ноги на этапах Гран-при, а на Байкале порезал палец. Кроме того, перерыв был взят на фоне общей усталости.