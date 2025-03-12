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12 марта, 12:58

Спорт

Российский боец Александр Емельяненко проведет в больнице около недели

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет находиться в больнице еще примерно неделю. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Сейчас Емельяненко восстанавливается после операции на позвоночнике, уточнил представитель бойца.

О травме спортсмена стало известно в начале марта. Емельяненко рассказывал, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых образовалась грыжа и передавила спинной мозг. Из-за чего у спортсмена отнялись ноги. В свою очередь, врачи рекомендовали бойцу сделать операцию, после которой необходима будет продолжительная реабилитация.

Из-за травмы Емельяненко был вынужден пропустить не только бой с блогером Артемом Тарасовым в Белоруссии, запланированный на 29 марта, но и тренировки. По словам спортсмена, он не сможет выйти на арену в ближайшие 10 месяцев.

Бойца уже прооперировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он заявил, что врачи вытащили грыжу, которая давила ему на спинной мозг. Спортсмен также поблагодарил медиков, которые помогли ему.

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