Российский боец Александр Емельяненко проведет в больнице около недели

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко будет находиться в больнице еще примерно неделю. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Сейчас Емельяненко восстанавливается после операции на позвоночнике, уточнил представитель бойца.

О травме спортсмена стало известно в начале марта. Емельяненко рассказывал, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых образовалась грыжа и передавила спинной мозг. Из-за чего у спортсмена отнялись ноги. В свою очередь, врачи рекомендовали бойцу сделать операцию, после которой необходима будет продолжительная реабилитация.

Из-за травмы Емельяненко был вынужден пропустить не только бой с блогером Артемом Тарасовым в Белоруссии, запланированный на 29 марта, но и тренировки. По словам спортсмена, он не сможет выйти на арену в ближайшие 10 месяцев.

Бойца уже прооперировали в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он заявил, что врачи вытащили грыжу, которая давила ему на спинной мозг. Спортсмен также поблагодарил медиков, которые помогли ему.

