Федор Емельяненко перенес операцию на плече

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Бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко сделали операцию на плече, сообщил его тренер Александр Мичков.

"Какие шансы на то, что Федор проведет поединок по боксу? Время уходит. Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет", – передает "Матч ТВ" его слова.

Последний раз спортсмен выходил на ринг 4 февраля прошлого года. Тогда победу над Емельяненко одержал Райан Бейдер, бой завершился на третьей минуте.

При этом на счету Емельяненко 48 боев в ММА, из которых 40 побед.

Ранее свою карьеру завершил российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Всего российский спортсмен одержал 29 побед и не проиграл ни одного боя. Близкие к нему источники рассказывали, что Нурмагомедов принял такое решение, чтобы проводить больше времени с семьей.

