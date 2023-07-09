Австралиец Волкановски защитил титул UFC в полулегком весе

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Австралийский боец ММА Александр Волкановски отправил в нокаут мексиканца Яира Родригеса и защитил титул UFC в полулегком весе.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в США. Событие завершилось в третьем раунде.

Всего на счету 34-летнего Волкановски 26 побед в 28 профессиональных боях. Между тем у Родригеса 15 побед и 4 поражения.

В 287-м туре UFC до этого победу одержал боец ММА из Новой Зеландии Исраэль Адесанья. Он нокаутировал бразильского спортсмена Алекса Перейра во втором раунде. Встреча бойцов на ринге тогда состоялась в Майами.



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