Боец Александр Емельяненко рассказал подробности операции на позвоночнике

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что во время операции на позвоночнике врачи вытащили грыжу, которая давила ему на спинной мозг. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Емельяненко попросил медиков, которые проводили хирургическое вмешательство, снять операцию на видео.

"Низкий поклон всем докторам, которые делали мне операцию", – добавил боец.

5 марта спортсмен рассказал, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых вышла грыжа. После этого у Емельяненко отнялись ноги.

Позже, 7 марта, боец сообщил, что операция пройдет в НИИ имени Н. В. Склифосовского. По словам спортсмена, полная реабилитация займет около 10 месяцев, во время которых он не сможет тренироваться и проводить бои.