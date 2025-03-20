Боец Александр Емельяненко начал курс реабилитации после операции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко начал курс реабилитации в столице после проведенной на позвоночнике операции. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

По словам спортсмена, во время реабилитации у него "более строгий режим", чем был в больнице.

"Все в порядке", – добавил Емельяненко.

Спортсмен сообщил о травме позвоночника, из-за которой он пропустит 10 месяцев тренировок и боев, в начале марта. По словам Емельяненко, у него разошлись межпозвоночные диски, из которых после вышла грыжа и передавила спинной мозг.

После этого врачи прооперировали бойца в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он рассказал, что во время хирургического вмешательства медики вытащили грыжу, которая давила ему на спинной мозг. Спортсмен также поблагодарил врачей, которые помогли ему.

Из-за травмы и восстановления спортсмен пропустит бой с блогером Артемом Тарасовым в Белоруссии, запланированный на 29 марта.