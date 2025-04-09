Боец Александр Емельяненко не стал оформлять инвалидность после операции

Фото: телеграм-канал "АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО"

Российский боец Александр Емельяненко отказался оформлять инвалидность после проведенной ему операции на позвоночнике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

По его словам, инвалидность бойцу предложили врачи. При этом, как подчеркнул представитель Емельяненко, он планирует вернуться в спорт.

О своей травме боец рассказал в начале марта. Емельяненко уточнял, что у него разошлись межпозвоночные диски, из которых образовалась грыжа и передавила спинной мозг, из-за чего у спортсмена отнялись ноги.

После этого врачи прооперировали спортсмена в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Он рассказал, что во время хирургического вмешательства медики вытащили грыжу.

Позже Емельяненко указывал, что еще не определился с дальнейшей реабилитацией, однако боец подтвердил выписку из медицинского учреждения.

