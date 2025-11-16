Махачев первым из россиян стал чемпионом UFC в двух весовых категориях

Фото: ТАСС/Zuma/Louis Grasse

Спортсмен Ислам Махачев первым из россиян стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Об этом сообщает ТАСС.

Махачев получил титул чемпиона в полусреднем весе после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. До этого он владел чемпионским титулом в легком весе, но освободил его, чтобы перейти в новую весовую категорию.

Уточняется, что россиянин стал 11-м спортсменом, кто смог завоевать оба титула в UFC. Ранее это удавалось американцам Рэнди Кутюру, Би Джей Пенну, Даниэлю Кормье, Генри Сехудо, Джон Джонсу, канадцу Жоржу Сен-Пьеру, ирландцу Конору Макгрегору, испанцу Илие Топурии, представителям Бразилии Алексу Перейре и Аманде Нуньес. При этом одновременно двумя поясами владели только Макгрегор, Кормье, Нуньес и Сехудо.

"Это мечта, всю мою жизнь я мечтал об этом, наконец мне это удалось. Эти пояса такие тяжелые, но мне это нравится", – поделился Махачев после победы над австралийцем.

Он указал, что хотел бы провести защиту титула на турнире в Белом доме, который ожидается в 2026 году.

Ранее Махачев победил представителя Австралии Александра Волкановски, впервые защитив титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

В 2025-м он одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано и в рекордный четвертый раз защитил свой титул. При этом изначально россиянин должен был сразиться с соотечественником Арманом Царукяном. Однако их бой был отменен из-за травмы спины последнего спортсмена, который снялся с поединка.

