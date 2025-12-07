Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 декабря, 10:28

Спорт

Боец ММА Ян завоевал титул UFC в легчайшем весе

Фото: ТАСС/Zuma/Louis Grasse

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, передает ТАСС.

Турнир UFC 323 прошел в Лас-Вегасе в США. По его результатам Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили.

Боец первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC. Ранее он смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года.

Ранее мастер спорта Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом. В финальном поединке турнира Большого шлема россиянин одержал победу над дзюдоистом из Монголии Ариунболдом Энхтайваном.

Блиев уже имеет золото чемпионата России, а также два серебра и две бронзы данного турнира. Помимо этого, он завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно.

