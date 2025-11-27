Форма поиска по сайту

27 ноября, 18:03

Спорт

Велогонщица Яна Бурлакова названа спортсменкой года в России

Фото: ТАСС/IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano

Российская трековая велогонщица Яна Бурлакова названа спортсменкой года в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония вручения Национальной спортивной премии прошла в здании Минспорта РФ. Награду за победу в номинации "Гордость России: спортсменка года" велогонщица получила от главы министерства спорта и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.

Лауреатов в каждой номинации определял экспертный совет, в который вошли спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры. Победителям вручают не только награду, но и 1 миллион рублей.

В этом году Бурлакова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в спринте. Турнир проходил в Бельгии.

Спортсменка проиграла первый финальный заезд, однако в двух последующих ей удалось опередить соперниц по результатам фотофиниша. В полуфинале она смогла обогнать конкурентов в решающем заезде.

На чемпионате мира по велоспорту на треке Бурлакова завоевала серебро в гите на 1 000 метров. Соревнования проводились в Чили.

Российские велосипедисты вернулись в Москву с двумя медалями чемпионата мира

