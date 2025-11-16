Форма поиска по сайту

16 ноября, 09:45

Спорт

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив Джека Деллу Маддалену. Спортсмен стал первым россиянином и 11-м в истории UFC, завоевавшим титул в двух дивизионах.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую майку по итогам тура бундеслиги, набрав 55,40 балла на 4 снарядах. Спортсменка показала лучшие результаты в опорном прыжке, а также чисто выступила на брусьях и бревне.

