Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира, который проходил в Испании. В финале шахматистки обыграли сборную Азербайджана.

В аэропорту Внуково триумфаторов встречали сотрудники Федерации шахмат России, родственники и болельщики. Спортсменки заявили, что теперь надеются выступить на Олимпийских играх.

По словам гроссмейстера Полины Шуваловой, многие партии решались в последней стадии, а российская команда показала более сильное стратегическое понимание игры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.