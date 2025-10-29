Форма поиска по сайту

29 октября, 10:00

Российские велосипедисты вернулись в Москву с двумя медалями чемпионата мира

Сборная России по велосипедному спорту на треке прибыла в аэропорт Домодедово после выступления на чемпионате мира в Чили. Спортсмены завоевали две медали: бронзу в индивидуальном спринте и серебро в гите на 1 километр.

Алина Лысенко, получившая бронзовую награду, отметила, что это был ее первый чемпионат мира. Серебряный призер Яна Бурлакова сообщила, что команда увидела свои слабые места и будет над ними работать.

