Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзу на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту

Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту на треке. Турнир стартовал в Рио-де-Жанейро.

Ермаков пришел третьим в гонке на дистанции 1 000 метров для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Его медаль стала первой для сборной России на турнире. Чемпионат мира завершится 19 октября.

