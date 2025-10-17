Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 07:00

Спорт

Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзу на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту

Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзу на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту

Решение суда по российским теннисистам станет прецедентом

В школьные уроки физкультуры в РФ могут включить занятия фиджитал-спортом

В Москве прошел международный турнир по муай-тай "Кубок Дружбы"

CAS впервые за 3,5 года признал дискриминацию российских спортсменов

Иностранцы примут участие в "Кубке Кремля" по бильярду в Москве

Российским конькобежцам выдали визы в США и Канаду для участия в отборе на Олимпиаду

"Кубок Кремля" проходит во Дворце бильярдного спорта "Москвич"

Борцы сумо приехали в Москву из Японии впервые за 60 лет

Более 5 млн руб разыграют на "Кубке Кремля" по бильярду

Россиянин Иван Ермаков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому велоспорту на треке. Турнир стартовал в Рио-де-Жанейро.

Ермаков пришел третьим в гонке на дистанции 1 000 метров для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Его медаль стала первой для сборной России на турнире. Чемпионат мира завершится 19 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика