Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 09:00

Спорт

Российским конькобежцам выдали визы в США и Канаду для участия в отборе на Олимпиаду

Российским конькобежцам выдали визы в США и Канаду для участия в отборе на Олимпиаду

"Кубок Кремля" проходит во Дворце бильярдного спорта "Москвич"

Борцы сумо приехали в Москву из Японии впервые за 60 лет

Более 5 млн руб разыграют на "Кубке Кремля" по бильярду

Самые сильные игроки в бильярд собрались на "Кубке Кремля" в Москве

Сборная России по футболу победила команду Боливии в товарищеском матче в Москве

Бесплатные тренировки пройдут на нескольких площадках в Москве 18 и 19 октября

На "Кубке Кремля" по бильярду в Москве разыграют более 4 млн рублей и два электромобиля

Форвард "Барыса" и защитник "Сибири" устроили драку на первой секунде матча КХЛ

Сборная России по футболу впервые обыграла команду из Южной Америки

Российским конькобежцам выдали визы в США и Канаду для участия в отборе на ближайшую зимнюю Олимпиаду. Отборочные этапы Кубка мира запланированы в Солт-Лейк-Сити и Калгари в ноябре. Сами же Зимние олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году с 6 по 22 февраля.

Российские футбольные клубы в летний период потратили на трансферы рекордные за последние 5 лет деньги. Общая сумма составила почти 140 миллионов евро. Всего в клубы Премьер-лиги из команд других стран перешли 55 футболистов, а покинули составы клубов чемпионата России 43 игрока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья КрамароваМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика