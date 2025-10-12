Форма поиска по сайту

12 октября, 08:00

Спорт

Футболист Денис Глушаков провел прощальный матч с участием олимпийских чемпионов

В прощальном матче бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова легенды "Локомотива" обыграли звезд "Спартака" со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Динияр Билялетдинов. В товарищеской встрече также приняли участие олимпийские чемпионы Евгений Плющенко, Юрий Борзаковский и другие известные спортсмены.

Хоккеист Александр Овечкин набрал первое очко в регулярном чемпионате НХЛ. На второй минуте гостевого матча против "Айлендерс" он отдал результативную передачу, доведя свой суммарный показатель до 1 624 очков за карьеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

