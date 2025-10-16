Фиджитал-спорт могут включить в школьную программу по физкультуре в РФ

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Инициативу Минспорта о включении фиджитал-спорта и лыжных гонок в школьную программу по физкультуре поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Соответствующее решение было принято в ходе рабочей встречи министра просвещения России Сергея Кравцова с министром спорта, председателем Олимпийского комитета РФ Михаилом Дегтяревым и губернатором Тульской области, руководителем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время модули уроков физкультуры проводятся по 32 видам спорта. Минспорт предложил скорректировать перечень и добавить в него фиджитал-спорт и лыжные гонки.

По словам Кравцова, фиджитал-спорт – одно из перспективных направлений, которое важно популяризировать среди подрастающего поколения.

"Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного – факультативного – модуля фиджитал-спорта", – отметил министр просвещения.

Кроме того, Минспорт и Минпросвещения договорились проработать возможность открытия таких объектов для граждан при соблюдении требований безопасности.

Глава ведомства также подчеркнул, что благодаря президентским программам строительства и капремонта школ в большинстве образовательных учреждений созданы качественные условия для занятий спортом. Отдельное внимание на встрече уделили развитию школьных спортивных клубов – с 2020 года их создано 38 тысяч по всей стране.

Ранее Минпросвещения опровергло планы ввести компьютерные игры в школьные уроки физкультуры. Однако стало известно, что ведомство совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта разрабатывает факультативный модуль по этому направлению. Школы смогут самостоятельно принять решение о включении или невключении этого модуля в учебный план.