Минпросвещения опровергло планы ввести компьютерные игры в школьные уроки физкультуры

Фото: 123RF/parilovv

В Минпросвещения РФ опровергли информацию о введении компьютерных игр в школьную программу по физкультуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", – заявили в пресс-службе.

Ведомство совместно с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта разрабатывает факультативный модуль по этому направлению. Школы смогут самостоятельно принять решение о включении или невключении этого модуля в учебный план.

При этом вопрос о добавлении компьютерных игр в программу не рассматривается, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что ведомство якобы планирует включить в обязательную школьную программу такие компьютерные игры, как FIFA, Counter-Strike и Dota 2.

Также сообщалось, что модуль планируют внедрить уже в 2026/2027 учебном году, а в перспективе – разработать нормативы ГТО по фиджитал-спорту.

С критикой идеи выступил и зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, посчитавший включение западных компьютерных игр в школьную программу неприемлемым.

В целом парламентарий поддержал внедрение в школьную программу элементов киберспорта. Однако, по его мнению, видеоигры должны быть полностью российского производства.