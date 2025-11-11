Российские боксеры завоевали 58 медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване

Российские боксеры завоевали 38 золотых и 20 серебряных медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване. В последний соревновательный день они положили в копилку команды 16 наград. Российские спортсмены участвовали в двух возрастных категориях и выступали под национальным флагом.

Международный олимпийский комитет запретит трансгендерам выступать на Играх в женских дисциплинах. Такое решение будет принято МОК в начале следующего года. Перед этим комитет получит полное научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами.

Финал плей-офф Канадской Премьер-лиги прошел в Оттаве. Из-за сильного снегопада футбольный матч несколько раз останавливали, чтобы расчистить поле. Основное игровое время завершилось вничью – 1:1. В овертайме сильнее оказались игроки команды "Атлетико".

