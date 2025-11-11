Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 08:00

Спорт

Российские боксеры завоевали 58 медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване

Российские боксеры завоевали 58 медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу проходят в столичных спорткомплексах

"Новости дня": спортивный кластер открыли на территории музея-заповедника "Коломенское"

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу

"Это Москва. Инфраструктура": спортивные площадки

Бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу организованы в спорткомплексах Москвы

Бесплатные занятия по волейболу и баскетболу проходят для жителей столицы

Жители столицы могут записаться на бесплатные тренировки на сайте "Московского спорта"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович попал в скандал после матча с "Ахматом"

Российские боксеры завоевали 38 золотых и 20 серебряных медалей на юниорском чемпионате Европы в Ереване. В последний соревновательный день они положили в копилку команды 16 наград. Российские спортсмены участвовали в двух возрастных категориях и выступали под национальным флагом.

Международный олимпийский комитет запретит трансгендерам выступать на Играх в женских дисциплинах. Такое решение будет принято МОК в начале следующего года. Перед этим комитет получит полное научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами.

Финал плей-офф Канадской Премьер-лиги прошел в Оттаве. Из-за сильного снегопада футбольный матч несколько раз останавливали, чтобы расчистить поле. Основное игровое время завершилось вничью – 1:1. В овертайме сильнее оказались игроки команды "Атлетико".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика