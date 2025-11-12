Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 05:55

Спорт

"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

ФК "Спартак" нашел замену уволенному главному тренеру Станковичу

Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в НХЛ

Москвичи могут посетить тренировки по тхэквондо в спорткомплексе на Дорожной улице

В музее-заповеднике "Коломенское" открыли новый спортивный кластер

Бесплатные тренировки по тхэквондо организованы в спорткомплексе на Дорожной улице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Бесплатные тренировки по тхэквондо проходят в Москве

Станкович покинул пост главного тренера "Спартака"

Новый спортивный кластер открыт в парке "Коломенское"

Во всех столичных школах и колледжах ежегодно будут проводить фестивали ГТО. Соревноваться предстоит в команде. Каждый класс сможет побороться за звание лучшего в своей параллели. При этом участники получат возможность установить личный рекорд.

Испытания будут включать подтягивания, отжимания, бег на разные дистанции, а также упражнения на гибкость и координацию. Уровень сложности зависит от возраста и пола участников.

Ученики старших классов за сдачу нормативов ГТО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. За знаки отличия университеты начисляют до 10 баллов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортобразованиегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика