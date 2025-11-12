"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

Во всех столичных школах и колледжах ежегодно будут проводить фестивали ГТО. Соревноваться предстоит в команде. Каждый класс сможет побороться за звание лучшего в своей параллели. При этом участники получат возможность установить личный рекорд.

Испытания будут включать подтягивания, отжимания, бег на разные дистанции, а также упражнения на гибкость и координацию. Уровень сложности зависит от возраста и пола участников.

Ученики старших классов за сдачу нормативов ГТО получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. За знаки отличия университеты начисляют до 10 баллов.

Подробнее – в программе "Новости дня".