Москвичам рассказали про игру в шашки

Шашки представляют собой уникальный вид спорта с простыми правилами, начать заниматься которым можно в любом возрасте. В Москве регулярно проходят турниры по шашкам, а для занятий спортом в городе созданы все условия.

Телеканал приглашает зрителей делиться своими спортивными достижениями. Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.