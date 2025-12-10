Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:30

Спорт

Российские спортсмены первыми предложили пляжное сумо для мировых соревнований

Российские спортсмены стали пионерами в развитии пляжного сумо. Как рассказал исполнительный директор Федерации сумо России Игорь Павлюк, именно они первыми предложили внести эту дисциплину в программу мировых соревнований.

Сейчас в состязаниях участвуют атлеты со всего мира. При этом сборная Москвы составляет основу национальной команды России. Мастер спорта Захар Майшев отметил, что борьба на песке добавляет сложности, делая соревнования еще более зрелищными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовДарья Тарасова

