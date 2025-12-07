Ян передал привет России после победы над Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе

В ночь на 7 декабря россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, одолев в главном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе предыдущего обладателя титула Мераба Двалишвили из Грузии. Таким образом, Ян вернул себе пояс, который потерял в 2021 году, и реваншировался за поражение от грузина в 2023-м. За счет чего Петр разобрал чемпиона, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Zuma/Louis Grasse

Россиянин Петр Ян ранее уже был обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61,2 килограмма), когда победил бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251 в июле 2020 года. А уже в марте 2021-го потерял титул, уступив при очень спорных обстоятельствах американцу Алджамэйну Стерлингу.

В последствии Ян, победив Кори Сэндхагена в октябре 2021-го, пережил серию из трех поражений, одно из которых – в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в марте 2023-го единогласным решением судей. Как выяснилось после, прирожденный боксер лишился своего главного оружия из-за травмы руки, которая просто не дала ему показать весь богатый арсенал приемов в стойке. Что колкого на язык Мераба, само собой, не особо интересовало.

Это была часть его победного пути к поясу, и в сентябре 2024-го он взял его в бою с американцем Шоном О’Мэлли. Затем Мераб, который славится своей безумной выносливостью, провел в 2025-м сразу три защиты, и ни разу не проиграл. Четвертым стал Петр Ян, которому удалось оправиться от поражений и выдать победную серию из трех поединков, что вернуло его в прайм и дало новый шанс на доминацию в легчайшем весе.

Плюсы Мераба более-менее известны: это практически неутомимая прессинг-машина и лидер по количеству тейкдаунов. Ян же наоборот, славен выбросами мощных ударов в стойке, и при этом неплохо оснащенный в плане борьбы. Но именно последний козырь нужно было усиленно прокачивать конкретно под Двалишвили, так как с учетом его качеств именно партер является для него одним из главных оружий. Недаром грузин забрал до Петра 14 поединков подряд, не проигрывая с 2018 года.

Но в октагоне арены в Лас-Вегасе стал понятно, насколько круто Ян поработал в тренировочном лагере над борьбой. Помимо блестящей физической формы и идеального здоровья, когда ничего не мешает показывать высочайший уровень бокса, россиянин просто вырубил опцию тейкдаунов у соперника. Нагляднее всего об этом говорит статистика – только 2 успешные попытки перевода в партер у Двалишвили из 29! Абсолютно невиданные для него цифры.

Но даже при удачных двух Петр практически тут же вскакивал с канваса – всего 25 секунд контроля у грузина за 5 раундов. Но еще более убедительный показатель – 5 успешных тейкдаунов у Яна из 9! А время контроля – 1 минута 16 секунд. Фирменная борьба Мераба вышла из чата.

Да, грузину удался один эффектный перевод на канвас: он взял Яна на плечо и немного потаскал по октагону на радость публике и фотокорреспондентам, после чего завершил начатое. Зато Петр в одном из эпизодов провел так называемый слэм – это прием, когда соперника фактически втыкают головой в землю. И эффектно, и эффективно, без лишнего позерства.

В стойке же Мераб сделал ставку на количество выброшенных ударов, которое абсолютно не переходило в качество. Наиболее ярко это иллюстрировало лицо Петра, которое практически не пострадало за пять пятиминутных раундов. А вот физиономия Двалишвили...

Но доставалось грузину не только по голове. В конце третьего раунда Ян оформил настолько сильный и точный мидлкик по печени Двалишвили, что того аж повело. А в последствии Мераб пропустил и еще парочку крайне чувствительных выстрелов по корпусу, после чего к концу поединка выглядел слегка ошарашенным.

Перед заключительным раундом в углу Яна прозвучало ярчайщее напутствие Петру, которое случайно прорвалось в трансляцию на весь мир: "Выйди, б***, и дай п***!" Вырубить соперника досрочно россиянин после этого не смог, но довершил начатое ранее однозначно. Мерабу тоже надо отдать должное: он шел в ожесточенную схватку до конца. Но против настолько праймового и прокаченного Яна этого недостаточно – спустя 4 года и 9 месяцев он завоевал пояс в легчайшем весе единогласным решением судей! Причем став первым россиянином в истории промоушена, кому удалось вернуть свой титул.



В октагоне после боя Петр Ян давал интервью на русском языке с флагом своей Родины на плечах.

"Спасибо, Лас-Вегас! Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, спасибо огромное всем болельщикам! Я очень долго трудился и готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь", – сказал российский чемпион.





Петр Ян чемпион UFC в легчайшем весе Привет моей стране – России, болельщикам со всего мира, СНГ. Семье, жене, детям, своей мамочке любимой. Я вас люблю! Спасибо моей команде, которая была со мной в сложные и хорошие моменты. Спасибо большое, братья!

Двалишвили пытался делать хорошую мину при плохой игре, применяя свои навыки трэш-тока. Но как по мне, выглядело это, после такого деклассирования, не особо убедительно.

"Пытался дать зрелище и проиграл, его план был лучше. Поздравления Яну, но я хочу реванш. Не хотел бороться скучно, хотел драться с ним, и сегодня он был лучше", – отметил грузин в беседе с журналистами.

Не хотел показывать скучную борьбу, а в итоге показал...никакую. Да еще и получил так, что смотреть жутко: в Сети появилось видео, как Двалишвили везут в госпиталь с сильно опухшими от ударов лицом. Вместо тысячи слов.

А вот Ян еще и провел мощную ответку за то, что происходило до боя. На пресс-конференции перед поединком Мераб, убежденный на тот момент в своем превосходстве, звал Петра отдохнуть в джакузи после схватки. Россиянин тогда сказал на грани фола: "Я видел, что у тебя там только мальчики. Если честно, я вообще его с девушкой никогда не видел". После поединка новый чемпион пальнул контрольный в голову.



Фото: AP Photo/Steve Marcus

"Третий бой с Мерабом? Думаю, сейчас ему нужно опять пойти в джакузи с мальчиками, отдохнуть. А там – посмотрим", – засадил в инфопространство Петр Ян.

В общем, победа по всем фронтам. Но важнее, само собой, то, что происходило в клетке и тот респект, который прилетел россиянину от других именитых бойцов. К примеру, бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи назвал в соцсетях выступление Петра Яна невероятным.

"Мировой класс", – подчеркнул американец.

А вот первый российский чемпион UFC в двух весовых категориях и лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовых категорий (P4P) Ислам Махачев подчеркнул большую работу Яна над собой.

"Мераб, ты один из величайших, кто когда-либо выходил в эту клетку. Петя, ты это заслужил", – написал Махачев в своем аккаунте.

Теперь же в Сети фанаты подбирают Петру соперника для защиты титула. В частности, кто-то мечтает о матче-реванше с Шоном О’Мэлли, которому Ян уступил раздельным решением в скандальном поединке в октябре 2022-го, а некоторые очень хотят увидеть российское противостояние с Умаром Нурмагомедовым. Сам новый чемпион после боя сказал следующее: "Как UFC решат, так и будет. Полный газ".

При этом команда Яна обозначила в беседе с ТАСС, что защита может быть организована ближе к лету 2026 года, а до этого в дивизионе пройдет еще несколько боев. Есть время немного покайфовать и посмаковать успех, к которому Петр так долго и упорно шел.

