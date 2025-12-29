Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 07:15

Транспорт

Пригородные поезда в Москве будут ходить по измененному графику в новогодние праздники

Пригородные поезда в Москве будут ходить по измененному графику в новогодние праздники

"Новости дня": новый российский автобус протестируют на маршруте № 1594

"Новости дня": 66 новых электробусов вышли на маршруты Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Парк трамваев Москвы пополнится на 10 беспилотных составов в 2026 году

Беспилотные трамваи прошли 20 тысяч километров без нарушений ПДД в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе столичного транспорта в новогодние праздники

"Аэрофлот" вернется к штатному режиму работы до конца дня

К 2030 году две трети трамвайной инфраструктуры столицы переведут на беспилотный режим

450 новых автоматов и терминалов столичного производства установят в метро

В новогодние каникулы пригородные поезда в Москве будут ходить по измененному графику. 30 декабря составы поедут по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января – по субботнему расписанию.

11 января пассажиров будет обслуживать транспорт по воскресному режиму, с 12-го числа поезда вернутся к обычному графику понедельника. На линию выйдут 186 дополнительных составов. В новогоднюю и рождественскую ночи на всех Московских центральных диаметрах и Павелецком направлении поезда будут ходить до 03:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика