Пригородные поезда в Москве будут ходить по измененному графику в новогодние праздники

В новогодние каникулы пригородные поезда в Москве будут ходить по измененному графику. 30 декабря составы поедут по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января – по субботнему расписанию.

11 января пассажиров будет обслуживать транспорт по воскресному режиму, с 12-го числа поезда вернутся к обычному графику понедельника. На линию выйдут 186 дополнительных составов. В новогоднюю и рождественскую ночи на всех Московских центральных диаметрах и Павелецком направлении поезда будут ходить до 03:00.

