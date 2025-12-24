Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе вышло на финишный этап

Один из крупнейших дорожных проектов Москвы – трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – находится на финишном этапе строительства, которое длится уже 9 лет. Завершается возведение последнего 5-го участка, включающего путепровод через железнодорожные пути МЦД-2.

Как сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Сергей Степаненко, строительная готовность участка составляет 30%, а работы планируют завершить в конце 2026 года. Новый путепровод ликвидирует светофорное пересечение и повысит пропускную способность.

