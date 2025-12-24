Новый выезд на Варшавское шоссе откроют для жителей юго-запада Москвы

У жителей юго-запада столицы появится более комфортный выезд на Варшавское шоссе после открытия финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который начнется от улицы Поляны.

Полностью сдать магистраль обещают в 2026 году. Сейчас строят путепровод над МЦД-2, который готов уже на 70%.

Как изменится транспортная ситуация в ТиНАО, на МКАД и еще пяти шоссе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.