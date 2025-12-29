График работы соцучреждений изменится в новогодние каникулы в Москве

В новогодние каникулы социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы. Центры государственных услуг "Мои документы" 31 декабря будут открыты до 18:00, а 1 и 7 января для них станут выходными днями.

При этом посетителей будут принимать дежурные центры, но по определенным вопросам. Информацию рекомендуется уточнять заранее. Также изменится график работы поликлиник.

