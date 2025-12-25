25 декабря, 07:30Транспорт
Два новых пригородных маршрута запустят в Москве
Два пригородных маршрута запустят в Москве в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил Дептранс.
Новые маршруты свяжут станцию метро "Ховрино" с районом Левобережный в подмосковных Химках. Прикладывать транспортную карту нужно будет как на вход, так и на выход.
На линии будут работать современные вместительные автобусы российского производства, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.