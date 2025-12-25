Два новых пригородных маршрута запустят в Москве

Два пригородных маршрута запустят в Москве в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил Дептранс.

Новые маршруты свяжут станцию метро "Ховрино" с районом Левобережный в подмосковных Химках. Прикладывать транспортную карту нужно будет как на вход, так и на выход.

На линии будут работать современные вместительные автобусы российского производства, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок.

