Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы. Первую партию установили на станции метро "Нижегородская". Для прохода можно пользоваться виртуальной картой "Тройка", системой быстрых платежей и биометрией.

До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тысячи таких турникетов. Это позволит повысить пропускную способность на 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.