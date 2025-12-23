23 декабря, 22:45Транспорт
Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы
Новые терминалы по продаже билетов появились в городском транспорте Москвы. Первую партию установили на станции метро "Нижегородская". Для прохода можно пользоваться виртуальной картой "Тройка", системой быстрых платежей и биометрией.
До конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тысячи таких турникетов. Это позволит повысить пропускную способность на 40%.
