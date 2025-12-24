На фестивале "Путешествие в Рождество" можно отправить подарки участникам СВО

На фестивале "Путешествие в Рождество" москвичи могут не только интересно провести время, но и отправить подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов.

В рамках акции "С наступающим наступающих" в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" принимают посылки, письма и открытки для бойцов.

Для передачи военным подходят такие полезные зимние вещи, как варежки, перчатки и носки. Также можно отправить книги, игрушки и сладости для детей.

В Москве открыты 30 таких павильонов, адреса и график работы которых можно найти на сайте проекта. Многие горожане уже отправляют свои поздравления с пожеланиями сил, здоровья и скорейшего возвращения домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.