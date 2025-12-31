Столичные службы поменяли график работы на время новогодних каникул

На время праздничных каникул в Москве меняется график работы городских служб. Взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, а 9 и 10 января – до 18:00. Служба неотложной помощи продолжит работу круглосуточно, а педиатры на дому – до 15:00.

Офисы "Мои документы" закроются сегодня в 18:00. В праздничную неделю сотрудники будут выдавать только самые срочные справки. Школы и социальные центры будут закрыты до 11 января, но Единый центр поддержки продолжит выдачу подарков семьям участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.