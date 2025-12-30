Новости регионов: в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного циклона

В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного циклона. Спецтехника на протяжении всей ночи расчищала основные городские магистрали и карманы у остановок. В настоящий момент бригады продолжают приводить улицы в порядок, чтобы восстановить полноценное движение.

На "Красной Поляне" продолжает идти сильный снегопад. Из-за штормового ветра 20 метров в секунду и плохой видимости закрыли все высотные трассы для катания, а в горный кластер пускают машины только на зимней резине.

В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин, которое будет действовать до конца дня. Например, на горе Ай-Петри высота снежного покрова составляет 40 сантиметров, а снег продолжит идти до конца суток. Из-за этого резко возросла вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

