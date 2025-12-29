Форма поиска по сайту

29 декабря, 22:45

Регионы

На курорте "Роза Хутор" в Сочи выпало 70 см снега в ночь на 29 декабря

Мощный снегопад прошел в Крыму

Паромы на Ольхон прекращают движение с 29 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Нерехту 29 декабря

Пожар в историческом здании произошел во Владивостоке

Новости регионов: фрагмент ракеты "Союз-2.1б" достиг земли в Якутии

На Сочи обрушился мощный шторм с грозой и градом

Новости регионов: шторм обрушился на Сочи

Новости регионов: автосервис загорелся в Сочи

В горах Сочи объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности

На курорте "Роза Хутор" в Сочи выпало 70 сантиметров снега в ночь на 29 декабря. Еще 25 сантиметров могут выпасть в течение дня. Лыжные трассы открыли в 09:00.

Многие москвичи заранее покупали билеты, чтобы встретить Новый год на склоне, но не ожидали, что будет столько людей. На каждом спуске нужно стоять в очереди.

Сколько стоит тур на самый популярный горнолыжный курорт России? Когда на трассах будет свободнее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
регионыпогодатуризмвидеоВладимир БакланЕкатерина Ефимцева

