На курорте "Роза Хутор" в Сочи выпало 70 см снега в ночь на 29 декабря

На курорте "Роза Хутор" в Сочи выпало 70 сантиметров снега в ночь на 29 декабря. Еще 25 сантиметров могут выпасть в течение дня. Лыжные трассы открыли в 09:00.

Многие москвичи заранее покупали билеты, чтобы встретить Новый год на склоне, но не ожидали, что будет столько людей. На каждом спуске нужно стоять в очереди.

Сколько стоит тур на самый популярный горнолыжный курорт России? Когда на трассах будет свободнее? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.