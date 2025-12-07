Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 09:45

Происшествия

Новости регионов: шторм размыл дорогу в камчатский поселок Октябрьский

Новости регионов: шторм размыл дорогу в камчатский поселок Октябрьский

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Новый владелец квартиры в Москве столкнулся с судом после завершения ремонта

"Газель" взорвалась и сгорела на Ленинградском шоссе в Подмосковье

Новости регионов: главе СК доложат о расследовании нападения на водителя скорой в Крыму

Кот выпал из окна дома на Зеленодольской улице

Две легковые машины столкнулись на западе Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

Школьница получила сотрясение мозга в драке со сверстницей на перемене между уроками

Поселок Октябрьский в Камчатском крае вновь оказался отрезанным от внешнего мира. Сильный шторм размыл песчаную косу, которая была единственной транспортной связью с населенным пунктом. Проблема берегоукрепления обсуждается местными властями уже много лет, но практических действий не предпринимается.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку из-за аварийного отключения отопления и горячего водоснабжения в более чем 50 многоквартирных домах. Причиной инцидента стал дефект на теплотрассе между двумя теплокамерами. Ресурсоснабжающая организация ведет восстановительные работы, которые планируется завершить к утру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕгор Бедуля

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика