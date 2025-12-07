Новости регионов: шторм размыл дорогу в камчатский поселок Октябрьский

Поселок Октябрьский в Камчатском крае вновь оказался отрезанным от внешнего мира. Сильный шторм размыл песчаную косу, которая была единственной транспортной связью с населенным пунктом. Проблема берегоукрепления обсуждается местными властями уже много лет, но практических действий не предпринимается.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку из-за аварийного отключения отопления и горячего водоснабжения в более чем 50 многоквартирных домах. Причиной инцидента стал дефект на теплотрассе между двумя теплокамерами. Ресурсоснабжающая организация ведет восстановительные работы, которые планируется завершить к утру.

