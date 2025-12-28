Новости регионов: шторм обрушился на Сочи

Шторм обрушился на Сочи. Ураганный ветер сопровождается грозой и молниями, интенсивность которых в 10 раз превосходит обычные. Высота волн на море достигает 4,5 метра.

Два ребенка провалились под лед в подмосковной Балашихе. Братья 9 и 11 лет катались с горки у воды в районе жилого комплекса. В какой-то момент ватрушка вылетела на замерзшую речку, и поверхность не выдержала.

Специалистам удалось полностью восстановить электроснабжение на Камчатке. Накануне без света там остались около 5, 5 тысячи человек. Из-за сильного снегопада в нескольких населенных пунктах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

