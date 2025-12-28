Форма поиска по сайту

28 декабря, 23:15

Общество

Новости регионов: шторм обрушился на Сочи

Снег ожидается в Москве 29 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Новости регионов: автосервис загорелся в Сочи

Морозы и снегопад ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

Спрос на красную икру вырос перед Новым годом

Москвичей предупредили о похолодании 29 декабря

Собянин: более 25 тыс московских волонтеров участвовали в патриотических мероприятиях

Благотворительная акция "Добрая елка" прошла в Нижегородском депо московского метро

Коммунальные службы приступили к активной уборке снега в Москве

Шторм обрушился на Сочи. Ураганный ветер сопровождается грозой и молниями, интенсивность которых в 10 раз превосходит обычные. Высота волн на море достигает 4,5 метра.

Два ребенка провалились под лед в подмосковной Балашихе. Братья 9 и 11 лет катались с горки у воды в районе жилого комплекса. В какой-то момент ватрушка вылетела на замерзшую речку, и поверхность не выдержала.

Специалистам удалось полностью восстановить электроснабжение на Камчатке. Накануне без света там остались около 5, 5 тысячи человек. Из-за сильного снегопада в нескольких населенных пунктах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

