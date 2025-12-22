Форма поиска по сайту

22 декабря, 07:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: московские волонтеры доставили подарки детям в новые регионы

Москва направила сладкие новогодние подарки в новые российские регионы. Их доставили волонтеры и молодежь столицы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Подарки получили дети в больницах, детских домах, школах и детсадах, а также семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи.

К благотворительной акции может присоединиться любой желающий – до конца февраля в рамках проекта "Зима в Москве" работают павильоны "Фабрика подарков", где принимают помощь для детей, военнослужащих СВО и приютов для животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

