Новости регионов: первый в этом году снег выпал в Крыму

Первый в этом году снег выпал в Крыму. Зимнюю погоду на полуострове дополнили морозы и метель. По данным метеорологов, снегопад и сильный ветер продержатся в регионе еще несколько дней.

Мощная пурга обрушилась на Камчатку. В Сети появились кадры последствий сильного снегопада. Местные жители откапывают свои автомобили из-под толстых слоев снега. Дороги замело настолько сильно, что проход приходится освобождать с помощью лопат. Местные власти призвали жителей городов отказаться от поездок на авто и оставаться дома.

На действующие на Камчатке вулканы опустились линзовидные облака. Пелену такой необычной формы можно увидеть крайне редко.

