Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли США

Сильнейшие снегопады накрыли США. Непогода привела к отмене нескольких сотен авиарейсов. Проблемы с авиасообщением наблюдались в воздушных гаванях Бостона, Детройта и Филадельфии. В то же время на севере Калифорнии снегопад парализовал движение на автомобильных дорогах.

Мощная снежная буря обрушилась на горнолыжный курорт в японской префектуре Хоккайдо. Туристы сняли кадры метели. Сильные порывы ветра сбивали людей с ног и сносили все, что встречалось на пути.

Католический колледж вспыхнул в бразильском городе Санта-Мария. Огонь полностью охватил постройку. Пожарные уже несколько часов пытаются потушить горящее здание, история которого насчитывает свыше 120 лет. Информации о пострадавших или причинах возгорания нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.