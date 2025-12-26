Новости мира: Великая Китайская стена покрылась льдом

Великая Китайская стена покрылась льдом. Для туристов подъемы стали испытанием. Многие возвращаются оттуда с синяками и травмами. Однако желающих рискнуть ради невероятных видов со стены, которые открываются зимой, немало.

Жители Норвегии смогли увидеть северное сияние с необычной гаммой цветов. Такое природное явление возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли. Столкновение создает яркие вспышки света. На этом фоне горные виды скандинавской страны превратились в фантастические пейзажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.