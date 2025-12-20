Новости мира: непогода пришла в жаркие арабские страны

Аномальная погода пришла в регионы, где снег является редкостью. В Саудовской Аравии снегопад затронул сразу несколько провинций, из-за чего в столице Эр-Рияде школьников перевели на дистанционное обучение.

В Объединенных Арабских Эмиратах сильные ливни не только вызвали наводнения, но и сорвали футбольный матч за бронзовые медали Кубка арабских наций между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ.

