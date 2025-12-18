Новости мира: протесты фермеров из 27 стран начались в Бельгии

В Бельгии проходит массовая акция протеста фермеров из 27 стран. Они приехали в центр города на тракторах и почти полностью заблокировали движение. Аграрии выступают против торгового соглашения с блоком Меркосур, куда входят Аргентина, Бразилия и другие страны. Они обещают собрать 8 тысяч тракторов в Евроквартале. На улицах слышны разрывы петард, полицейских забрасывают бутылками. В ответ силовики используют слезоточивый газ.

Хошимин во Вьетнаме стал одним из самых освещенных к Рождеству городов. Только на украшение Собора Сайгонской Богоматери там потратили около 1 тысячи километров гирлянд. Это в 2 раза больше, чем в 2024 году. В городе подсветили жилые и административные здания и деревья. Праздничную иллюминацию включали по обратному отсчету, его вели тысячи человек, которые собрались к старту рождественских гуляний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.