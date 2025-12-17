Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на потребительские кредиты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".

Ежемесячно услугу оформляют более миллиона человек. Сейчас самозапрет на кредиты можно установить онлайн в портале "Госуслуги" и в многофункциональных центрах. Кроме того, около 800 тысяч добровольно установили блокировку на выпуск новых сим-карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

