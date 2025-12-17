Российские войска за минувшие сутки освободили село Новоплатоновка в Харьковской области. Добиться этого удалось подразделениям группировки войск "Запад", сообщило министерство обороны РФ.

Как отмечают эксперты, успехи в районе Новоплатоновки перерезают пути снабжения украинской группировки войск на западном берегу реки Оскол. Подразделения ВСУ в населенных пунктах Богуславка и Новая Кругляковка, по сути, оказались в тактическом окружении.

