Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 12:45

Политика

Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Новости мира: издание Politico сообщило о давлении США на ЕС из-за изъятия активов РФ

В Москве начался завершающий этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

В Госдуме предложили ввести механизм "второй руки" при сделках с недвижимостью

Кипр может возобновить прямое авиасообщение с Россией

В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

Начался ключевой этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

"Московский патруль": в Мосгордуме предложили ввести понятие "зооклубы" в законодательство

Российские войска за минувшие сутки освободили село Новоплатоновка в Харьковской области. Добиться этого удалось подразделениям группировки войск "Запад", сообщило министерство обороны РФ.

Как отмечают эксперты, успехи в районе Новоплатоновки перерезают пути снабжения украинской группировки войск на западном берегу реки Оскол. Подразделения ВСУ в населенных пунктах Богуславка и Новая Кругляковка, по сути, оказались в тактическом окружении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика